大谷翔平MLB完全打擊 身為日本第一感到榮耀

（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）儘管球賽一度停電耽擱，但大谷翔平的手感沒有中斷，他今天敲出全壘打、二壘打、三壘打、一壘打，成為大聯盟史上第一位締造「完全打擊」的日本球員。

大谷所屬的洛杉磯天使今天在客場以5比3擊敗坦帕灣光芒，最近3連勝。這場也是紀錄之夜，大谷翔平完全打擊、普侯斯（Albert Pujols）敲出效力天使隊的第200轟。

大谷在這座室內的純品康納球場（Tropicana Field）締造紀錄，7局上敲出一壘安打時，獲得在場1萬5000多名觀眾起立鼓掌，休息室隊友高舉雙手，39歲老將普侯斯也對他脫帽致意。

歷經一個多月「不是一壘打就是全壘打」的特殊情形，大谷二壘打、三壘打陸續出籠，今天在一場比賽中，大秀長打火力與大聯盟頂尖的飛快腳程，4打數4安打，就連過去在日本職棒5年也未曾締造完全打擊。

大谷賽後接受轉播單位訪問，談到身為日本第一人的心情，他說：「在我之前，有那麼多偉大的日本球員來到大聯盟打球，能夠第一個達成完全打擊，我感到非常榮耀，日後也將繼續努力。」

大谷翔平是繼南韓打者秋信守（2015年）之後，第2名在美國職棒大聯盟（MLB）完全打擊的亞洲選手。

這是天使隊史第8次完全打擊，大谷是第7名締造完全打擊的球員。繼楚勞特（Mike Trout）2013年完全打擊之後，6年來再度出現締造完全打擊的天使打者。

大谷首局就敲全壘打，送回壘上2名隊友，幫助天使一開賽就取得3比0領先。大谷本季第8轟，也是自4日以來，9場比賽內的第5轟。

大谷3局上率先打擊，敲出本季第2支二壘安打，不過後續隊友沒有火力推進。

比賽過程中出現一個罕見插曲，4局下球場電力出問題，全場陷入一片漆黑，觀眾紛紛點起手機燈光，看台有如一條銀河。

停電耽誤34分鐘後，比賽繼續，前2個打席已敲出全壘打、二壘打的大谷翔平，5局手感沒有冷掉，敲出這場的第3支長打，也是本季第一支三壘安打，完全打擊「聽牌」。

普侯斯（Albert Pujols）接著開轟，送回三壘上的大谷，也幫天使取得5比0領先。這是普侯斯大聯盟19年來的生涯645轟，也是他效力天使的200轟。

大谷5局上「聽牌」之後，成了全場比賽的焦點，7局上一壘有人，他敲出中外野方向的平飛安打，成功締造「完全打擊」的紀錄，也是純品康納球場有史以來出現的第3次完全打擊紀錄。

南韓打者秋信守在2015年7月21日成為第一名在大聯盟締造完全打擊的亞洲球員。

大谷翔平這場比賽4打數敲出4支安打，打擊率大幅躍進，從賽前的2成56上升到2成81。（編輯：馮昭）1080614