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葛蘭基6局無安打優質好投 響尾蛇咬傷國民奪勝

最新更新：2019/06/14 14:57

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB亞利桑那響尾蛇今天作客華盛頓國民，陣中王牌投手葛蘭基主投7.1局無失分，前6局更繳出無安打比賽，加上隊友開轟相挺，響尾蛇終場以5比0擊敗國民奪勝。

葛蘭基（Zack Greinke）今天上場就連續解決10名打者後，4局下對國民第2棒打者伊頓（Adam Eaton）投出觸身球保送，下一棒打者倫登（Anthony Rendon）則打出雙殺形成3上3下，國民前6局都無法突破葛蘭基的封鎖。

直到7局下，葛蘭基被國民開路先鋒透納（Trea Turner）敲出一壘方向的強勁滾地球，響尾蛇一壘手華克（Christian Walker）飛撲將球接進手套，卻在傳球時失手沒能傳出，讓透納跑上一壘壘包形成國民隊本場首安，也讓葛蘭基的無安打比賽破功。

葛倫基今天先發7.1局，被敲2支安打沒有失分，並送出3次三振，收下本季第8場勝投。

響尾蛇第8棒打者艾維拉（Alex Avila）2局上開轟，雙方比數來到3比0，隊友戴森（Jarrod Dyson）也在4局上轟出2分砲，拉開比分至5比0奠定勝基。

國民打線今天只敲出3支安打，先發投手費德（Erick Fedde）主投6局被敲6安，其中包含2發全壘打，送出3次保送，失掉5分全是自責分，苦吞個人本季首敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080614

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