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包林傑投出無四死球完封勝 從首局就抱此決心

最新更新：2019/06/16 21:06

（中央社記者謝靜雯新北16日電）中職富邦悍將隊洋投包林傑，今天先發出賽表現與上一場截然不同，9局飆10K無四死球完封中信兄弟，率隊以5比0拿下近期2連勝；包林傑透露，從第一局就抱著要完封對手的決心。

悍將隊洋投索沙離隊後，由包林傑頂替，8日一軍首場先發出賽對統一獅，投4局被敲4支安打投出5次保送，失掉6分責失分吞敗，今天再扛先發對中信兄弟，破150公里速球連發，最快球速153公里，有效壓制對手打線。

包林傑今天首局2人出局後被兄弟隊彭政閔敲出安打，但三振抓到第3個出局數，沒有失分；彭政閔這支安打為個人中職生涯第1998安，距生涯2000安里程碑又更近一步。

包林傑總計用115球完投9局，僅被敲出8支安打， 投出10次三振，投出中職史上第74次無四死球完封勝、外籍投手第30人，也是本季第4名投出完封勝的投手。

悍將隊總教練陳連宏表示，包林傑今天控球、投球節奏掌握的都很好，上一場出賽表現不算理想，但投手教練幫忙修正，收到不錯成效。

包林傑拿下個人中職一軍生涯首勝，獲選單場最有價值球員（MVP），他表示上一場先發太過求好心切，表現並不符合期待，期間努力調整，反覆看自己的投球影片、觀察對戰資料，「這場勝利對我和球隊來說都很重要」。

包林傑效力澳洲職棒期間曾與中信兄弟隊野手林智勝當過隊友，今天交手賞個林智勝4K，包林傑表示，林智勝很友善，也很有禮貌，知道他是很好的打者，兩人有共同的特性，上場就是沒有保留想要擊敗對手。

投出無四死球完封勝，包林傑直言，身為先發投手， 從第一局開始就抱持著要完封對手的念頭，努力完成這個目標。

悍將隊今天4局抓準兄弟隊先發投手黃恩賜控球出狀況，單局5支安打，加上黃恩賜暴投送分，攻下4分、奠定勝基，8局再靠著接連2支安打，多添1分保險分；林哲瑄今天單場敲出3安，林益全、林宥穎單場也都敲出2安。（編輯：方沛清）1080616

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