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競技體操亞錦賽狀況多 林育信：平安完賽最重要

最新更新：2019/06/18 21:21

（中央社記者龍柏安台北18日電）蒙古天氣不佳，連續3天飛機不能起降，導致中華體操代表隊滯留香港3天，昨天中午才抵達蒙古烏蘭巴托，教練林育信無奈地表示：「很不順，選手平安完賽最重要」。

2019亞洲競技體操錦標賽，將於明天起在蒙古烏蘭巴托登場，台灣派出「體操王子」李智凱、地板名將唐嘉鴻等亞運金牌班底參賽，這也是李智凱今年轉戰全能之後，第1場國際賽事。

中華體操代表隊15日搭機前往蒙古，沒想到在香港轉機後就動彈不得，林育信無奈表示，蒙古機場是一片大草原，因風勢太大導致飛機無法起降，一群人就卡在香港苦等3天，直到昨天凌晨4點才從香港搭機飛往蒙古。

更悶的是，由於抵達蒙古時間太晚，比賽附近飯店都沒有空房，只能住到更遠的其他飯店，林育信苦嘆：「這次真的很不順，直到今天才有機會踏進訓練場，稍微調整一下」。

由於今年亞錦賽，沒有牽涉到奧運資格與門票，因此林育信說：「這場比賽以安全完賽為首要目標，我們的重頭戲還是放在世錦賽」。

他也透露，這次亞錦賽各國多半都是派出去年雅加達—巨港的班底，他強調：「比賽強度還是很強，好在比賽安排的不算太密集，接下來就看選手臨場發揮。」（編輯：方沛清）1080618

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