彭政閔腰部不適下二軍 生涯紀錄要等下半季

（中央社記者楊啟芳台北21日電）中信兄弟彭政閔今天降下二軍，昨天他因為下背部不適提早退場，由於最少10天後才能回一軍，彭政閔上半季確定關機，生涯2000安及得分1075分紀錄，必須等到下半季才有辦法完成。

今年是彭政閔職業生涯最後一年，目前生涯累積1998支安打，距離生涯2000安只差2支，另外得分1074分距離張泰山的紀錄1075分，也僅差1分，本來這兩項紀錄都有機會在上半季完成。

不過近期彭政閔腰部不適影響出賽，昨天對Lamigo桃猿的比賽，打完第1個打席就提前退場。昨天賽後彭政閔表示，近幾天腰部都有點不舒服，前天比賽是吃止痛藥上場，本來賽前狀況有好一點，不過他說：「第1打席後在旁邊練打時腰部又有點卡到，傷勢還沒完全復原，所以跟教練討論還是先休息。」

今天兄弟球團進行球員異動，將彭政閔降下二軍，他今天去醫院接受檢查，不過由於下二軍後至少要10天後才能再上一軍，兄弟上半季僅剩3場比賽，彭政閔上半季確定關機，生涯2000安及得分紀錄要等到下半季。

另外兄弟投手彭識穎、謝榮豪因近期狀況不穩，也被降下二軍，拉上野手蘇緯達及邱品睿上一軍。（編輯：陳惠珍）1080621