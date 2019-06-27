更多編輯台推薦新聞：
國際駭客公布逾600港警個資 批612舉措侵犯人權
兩岸

國際駭客公布逾600港警個資 批612舉措侵犯人權

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解
娛樂

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害
生活

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

韻律體操教練不當體罰 遭協會停權禁賽一年

最新更新：2019/06/27 21:15

（中央社記者龍柏安台北27日電）中華韻律體操隊教練郭甯亞日前遭指對選手不當管教，中華體操協會副秘書長李振興今晚陪同郭甯亞召開記者會，表示經2天調查、3次會議，對郭甯亞提出禁賽與教練停權一年處分。

中華韻律體操代表隊教練郭甯亞，上週在泰國芭達雅的第17屆亞洲青年藝術體操錦標賽對選手不當管教，在比賽現場對選手呼巴掌，過程全被人拍下並投書媒體。

由於這次遭受不當體罰的選手，也是今年2019拿坡里世界大學運動會韻律體操代表隊成員，李振興表示，協會召開的紀律委員會找來選手、家長與教練3方溝通，考量比賽在即，加上選手與家長都希望由郭甯亞繼續任教，也擔心陣前換將影響選手表現，因此懲處將在世大運結束後再執行。

郭甯亞在記者會中聲淚俱下，並強調：「我不對，是我的錯。」而選手和家長也發出聲明，表示選手訓練過程中態度不佳在先，才引發後續衝突，而教練過去無論是在訓練，還是選手的生活起居上都盡心盡力照護，也能理解教練的行為。

李振興表示，世大運結束後，郭甯亞除了要繳交悔過書外，未來一年內將不得擔任國家隊教練，由協會主辦的全國韻律體操錦標賽也不得出席。（編輯：張芷瑄）1080627

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報