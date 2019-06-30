小張泰山劉基鴻 可望成選秀順位最佳高中生

味全龍策略難猜 中職選秀鬥智（2）（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職選秀近年高中生受青睞，今年破紀錄33人報名，首輪有望出現3名高中生獲指名、挑戰連2年至少10名高中生獲指名，「小張泰山」劉基鴻有機會成為今年順位最佳高中生。

中職2013年開放高中生報名職棒選秀，2014年起高中生選秀與新人選秀會合併，今年總計33名高中應屆畢業生報名，打破2015年寫下最多26名高中生報名選秀紀錄，近年高中生在選秀會中多受球團青睞，去年有破紀錄15人獲指名，今年再挑戰至少10人在選秀會中出線。

從2016年起，連3年中職選秀會首輪都有2名高中應屆畢業生獲指名，富邦悍將隊（包括前身義大犀牛隊），更是連3年首輪都選進高中生，分別為野手申皓瑋、楊晉豪和去年選秀狀元捕手戴培峰。

今年應屆高中畢業生中，劉基鴻、徐若熙、岳政華被點名具有首輪實力，劉基鴻為難得的三游砲，以游擊位置報名，但被評估三壘守備更為突出， 劉基鴻打擊具爆發力、擊球點好，攻守俱佳，被評為此次所有報名野手中（包括成棒球員）打擊實力最佳的球員，樣板為退役球星、現任味全龍隊打擊教練張泰山。

平鎮高中投手徐若熙球速將近150公里，協調性、揮臂速度佳，指叉球犀利，球質突出，被評估為今年少數加入職棒後能夠養成先發投手的潛力球員。

穀保家商投打二刀的岳政華，高三投球遇到低潮，但運動能力佳、具有長打實力，跑打守都有不錯水準，球探透露外野3個位置中，最難守的為中外野， 想找到出色中外野手並不容易，岳政華是合適的人選。

除了劉基鴻、徐若熙和岳政華外，此次高中生中的潛力球員還有平鎮高中投手李承禎、台東體中捕手張聖豪、大理高中投手林聖榮、高苑工商游擊手曾傳昇、捕手羅暐捷等，都被評估有機會在前4輪獲指名。

此次選秀總計13名捕手報名，台東體中張聖豪阻殺率高、具有長打實力，場上領導力佳，有機會以統一獅隊捕手林祐樂作為養成樣板；高苑工商捕手羅暐捷與文化大學捕手姚冠瑋都屬攻優於守，羅暐捷臂力佳，是受關注的捕手人選。

大理高中投手林聖榮，高中時為投打二刀好手，高三最快球速可達146公里， 搭配指叉和滑球、尾勁不錯，未來性也被看好。（編輯：吳協昌）1080630