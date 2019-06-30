選秀找下個黃子鵬王正棠 5投5野即戰力潛力股

味全龍策略難猜 中職選秀鬥智（3）（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職選秀會明天登場，對於傷兵多、牛棚戰力短缺的球隊是補強即戰力時機，即戰力難得，近年最具代表性的為投手黃子鵬、野手王正棠，今年5投5野被評估短期內有望成一軍戰力。

每年中職選秀會，選「即戰力」還是「潛力球員」是討論焦點之一，但球探直言，真正的即戰力並不多，扣除味全龍隊從零開始，每個位置都缺，並且需要先打二軍一年等因素不看，能否成為即戰力除了球員的成熟度外，還得看選入球隊的隊形缺口。

近年季中選秀加入球隊後，下半季馬上補上一軍戰力代表性球員，為去年季中被富邦悍將隊選進的野手王正棠，下半季馬上一軍出賽32場，打擊率3成52、成績亮眼。

Lamigo桃猿隊牛棚投手黃子鵬，2017年季末加入，隔年一軍出賽52場、防禦率2.48、表現亮眼，先發投手統一獅隊施子謙也在被選入隔年，就站穩一軍輪值。

今年狀元呼聲最高的台體大投手江國豪，被視為完成度高的投手，若味全不選，江國豪被其他球隊選入，也被看好短期內能補上牛棚戰力。

投手部分還有遠東科大魏碩成、開南大學吳俊杰、文化大學蘇俊璋、台北市立大學朱益生，都有機會短期內成為球隊一軍可用戰力，有機會4輪內被指名，先發投手養成較慢，但能否出現如桃猿隊吳丞哲、黃子鵬，新人年就成為牛棚關鍵戰力的球員備受期待。

今年被評估最佳打者為應屆高中生畢業生劉基鴻，劉基鴻完成度高，今年被選入小馬青棒中華代表隊，若順利打進世界賽，則最快8月中過後才會向球隊報到。

其他潛力打者，郭天信守備內外兼修、具有速度優勢，李凱威打擊力量佳，有機會能擠進中心棒次，姚冠瑋為攻優於守的捕手，有成棒資歷磨練更成熟，投打雙刀林安可雖以投手身份報名，但打擊天賦藏不住，若以打者身份出賽，可守中外野，也有機會短期內一軍亮相。（編輯：吳協昌）1080630