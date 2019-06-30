獅隊備戰下半季 蘇泰安：正面態度打出佳績

中職統一獅隊上半季戰績不理想、排名墊底，總教練黃甘霖請辭，由原打擊教練劉育辰代理總教練一職，備戰下半球季。30日練球後，球隊安排烤肉活動，讓球員、教練團放鬆心情同樂。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職統一獅隊上半季戰績不理想、排名墊底，總教練黃甘霖請辭，由劉育辰代理總教練一職，備戰下半球季，獅隊總經理蘇泰安今天集合球員，勉勵大家用正面態度打出好成績。

統一獅隊上半季賽事於26日結束，上半季60場比賽戰績25勝1和34敗、排名墊底，原總教練黃甘霖27日因身體因素向球團請辭、獲球團同意，球團也宣布由獅隊原打擊教練劉育辰暫代總教練一職、兼任打擊教練。

獅隊備戰下半球季，昨天開始練球、讓球員調整，今天練球前，總經理蘇泰安也集合全隊，勉勵教練團與球員，下半賽季做好準備迎接每一場比賽，強調棒球是團隊運動，唯有遵守行為紀律，才能有好的表現，希望大家用正面態度在場上奮戰，展現好的投打成績，回饋給支持球隊的球迷。

今天練球過後，球隊也安排烤肉活動，讓球員、教練團放鬆心情同樂；中華職棒明天將於台中舉行新人選秀會，蘇泰安、劉育辰及球探潘俊榮等人，將一同出席。（編輯：張芷瑄）1080630