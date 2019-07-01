獅隊首輪選二刀流林安可 劉育辰：先安排當野手

（中央社記者楊啟芳台中1日電）統一獅今年選秀為第4順位，選了最少的6名選手，對於首輪選投打二刀流林安可，上星期才剛上任的總教練劉育辰指出，林安可是天才型打者，會先安排以野手為主。

上星期獅隊原總教練黃甘霖因身體因素請辭，代總教練劉育辰上任後，第一個任務就是季中選秀。獅隊首輪選了投打二刀流林安可，雖然他是以投手身分報名，不過劉育辰說：「比較不會這麼快讓他在投手丘上，目前會先以野手為主，但並不會排斥他回到投手丘，如果調整得宜，將來都有機會。」

劉育辰也指出，林安可是他文化大學的學弟，「他從高中開始打擊就很好，真的是天才型打者，也是我的學弟，所以就比較清楚他的狀況」。

獅隊選進2名捕手，分別是第2輪的羅暐捷，以及第4輪的柯育民。不過劉育辰表示，捕手表面看是選2個，但真的以捕手為主的是羅暐捷，柯育民在大學時內外野都有守，「看好他的運動能力，進來後會再做定位評估」。

羅暐捷今天有到選秀現場，他表示，「還滿開心的，選之前不知道會在哪一輪，只要能夠加入職棒，不管哪一隊都很開心」。

羅暐捷說，偶像是現任獅隊二軍總教練高志綱，也同為捕手，認為高志綱在場上都可以冷靜面對狀況。羅暐捷也說，對自己打擊比較有自信，目標2至3年可以上一軍。

至於第3輪的投手吳承諭，劉育辰表示，由於獅隊終結者陳韻文現在當12天補充役，下半季剛開始進度一定會有影響，邱浩鈞也還在調整，希望吳承諭下半季對牛棚會有幫助。（編輯：唐聲揚）1080701