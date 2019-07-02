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雄風飛彈之父逝世／唯一將軍院士韓光渭 打造制海利器貢獻國防
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IOC成立工作小組 籌辦東奧拳擊資格賽

最新更新：2019/07/02 16:58

（中央社記者龍柏安台北2日電）國際奧會（IOC）委員吳經國今天表示，IOC將成立拳擊工作小組，負責籌辦與規劃2020東京奧運拳擊資格賽，將在明年1月至5月開打，預計將在4個舉辦過的奧運城市舉辦。

吳經國上週前往瑞士洛桑參與IOC年會，回台後今天與媒體見面，除傳達這次會議當中的重要決定，也帶回第一手的體壇重要消息。

吳經國受訪強調，國際拳擊總會（AIBA）因違反公平、公正的奧林匹克精神，因此才遭IOC終止各項權利，IOC也將持續監控AIBA的各項改革，預計2020東京奧運結束後，才會決定是否解禁。

雖然AIBA遭IOC停權，不過距離東京奧運只剩1年，吳經國強調，拳擊一直以來都是奧運會的28種核心必辦項目，因此接下來IOC也會接手奧運資格賽的籌辦與規劃，預計將在北京、倫敦、里約與東京舉辦資格賽。

2016年里約奧運時，AIBA首度開放職業拳擊手參加奧運，至於2020東奧職業拳手能否參賽，吳經國認為，規定應該不太可能改變，不過前提是選手仍須通過資格賽考驗。

吳經國也特別點出，上屆奧運共有20名職業拳手參加資格賽，最後僅有3人成功闖關，因此開放職業選手參加奧運，對於業餘選手的參賽資格衝擊不大，他也希望台灣應多關注本土的拳擊好手。（編輯：唐聲揚）1080702

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