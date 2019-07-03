轉賣程序無規章 聯盟曾兩度提防震撼彈條款

（中央社記者楊啟芳台北3日電）Lamigo桃猿今天宣布轉賣，投下震撼彈。不過中華職棒規章沒有轉賣程序，僅列出新企業需其他球隊同意，7年前及3年前中職原先想提出「防震撼彈條款」，但始終沒有納入規章。

桃猿宣布轉賣程序後，中華職棒秘書長馮勝賢表示，「聯盟這部分也肯定Lamigo這10幾年來貢獻，對球團的協助就是聯盟積極要去做的，會長也有收到訊息，我會跟會長討論，跟劉董事長（劉保佑）見面、協助」。

中華職棒規章內僅在「中華職業棒球協約」第8、10條中，提到球隊轉賣相關條文，第8條為球隊之轉讓應經聯盟理事會同意；第10條則是球隊或其股權之轉讓，受讓人人選應經其他立協約書人全體（其他球隊）及聯盟同意，所推薦之個人會員及團體會員人選應經其他立協約書人同意。

2012年底，興農要轉賣給義大，時任中職會長黃鎮台有意提出「防震撼彈條款」；此條款4年後、義大要轉賣時也被提出，若球隊有意轉賣，必須在1年前告知聯盟，不得由球團對外發言，接洽過程相關進度由聯盟統一發言，但卻只成為共識，至今仍未納入聯盟規章，也不具約束力。

目前沒有條文規定轉賣程序，馮勝賢表示，「所有程序都要經過常務理事會審核加入，開會之後來做決定」。（編輯：張雅淨）1080703