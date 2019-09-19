Lamigo桃猿轉賣樂天 鄭文燦盼合作不變

Lamigo桃猿隊19日宣布將股權100%轉賣給樂天株式會社（Rakuten），桃園市長鄭文燦（中）表示，已與樂天高層談過，除表達支持，也盼城市與球隊合作不變，並尊重球迷感情、球隊傳統立場。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）Lamigo桃猿隊今天在中華職棒召開記者會宣布，將把股權100%轉賣給樂天株式會社。桃園市長鄭文燦說，已與樂天高層談過，除表達支持，也盼城市與球隊合作不變，並尊重球迷感情。

Lamigo桃猿隊與樂天株式會社（Rakuten）今天在中職辦公室舉辦記者會，桃猿隊領隊劉玠廷在會中表示，「母集團已經在日前與樂天公司達成協議，將把公司股權百分之百轉賣給樂天公司」。

鄭文燦下午出席2019桃園樂活重陽季記者會接受記者聯訪時指出，桃園市政府與球隊的合作緊密，球隊未來留在桃園青埔國際棒球場不會改變，市府希望與新的經營團隊在合約、球場活化及城市行銷的合作都繼續加強，它也是第一個外資入主的團隊。

鄭文燦說，樂天株式會社在日本是非常知名的電商集團，信用卡的業務也非常多，在台灣也得到網路銀行的執照，在球隊的經營上應該會更用心、更投入。

鄭文燦表示，事前他就特別向新球團表明，希望除了與桃園的合作不變，他們也必須要照顧球迷的感情；對球隊的傳統，包括吉祥物等都可以給予適當地保留。

鄭文燦指出，事前已與日本樂天株式會社的社長及執行長都談過，也向對方表達支持，但希望城市與球隊合作不變，同時能夠尊重球迷的感情、球隊的傳統立場。（編輯：戴光育）1080919