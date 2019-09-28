樂天已拜訪中職4球團 隊名尚未決定

Lamigo桃猿宣布轉賣給日本樂天企業後，樂天亞洲總部執行長高澤廣志（左）近期也完成與中信兄弟、富邦悍將、統一獅及味全龍等4球團的會面行程，並拜訪桃園市長鄭文燦（右）及體育署。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年9月28日

（中央社記者廖禹揚台北28日電）Lamigo桃猿易主，外界對於新隊名猜測多，將接手球隊的日商樂天除申請註冊樂天金鷲相關商標，日前又再申請「樂天桃猿」等新商標，成為新隊名可能選項之一。

Lamigo桃猿隊19日召開記者會宣布，股權將100%轉賣給日本樂天公司，記者會上也透露未來將使用新隊名。

消息一出，球迷對新隊名可說是既期待又怕受傷害，除樂天在16日向經濟部智慧財產局申請的Rakuten、Rakuten Golden Eagles文字商標引發猜測，認為可能用作Lamigo桃猿的新隊名，日本媒體也報導，相關人士透露新隊名可能是「桃猿樂天金鷲」隊，但未獲樂天高層證實。

根據智慧局商標檢索系統，樂天於26日又再提出3項商標註冊申請，包括樂天桃猿、Rakuten Monkeys、Rakuten桃猿，延用「桃猿」稱呼的可能性提高。

新申請案適用商品類別與先前提出的案件相同，都包括職棒活動策劃、宣傳影片等廣告企劃，以及各式食品與日常用品等19類，可能將用於職棒活動宣傳與週邊商品製作。

由於商標註冊基本上採先註冊先取得商標權原則，不排除樂天是為避免遭搶註冊，而先為可能選項提出註冊申請，不過，依目前商標審理速度，樂天提出的申請案可能要到明年1月以後才會審到。（編輯：張均懋）1080928

樂天申請新商標有桃猿 高層已拜訪4球團

（中央社記者楊啟芳台北28日電）Lamigo桃猿宣布轉賣給日本樂天企業後，樂天26日又申請了新商標，包含「樂天桃猿」等字樣，新隊名多一種可能性；近期樂天高層也完成了拜訪4球團、桃園市及體育署的行程。

日前桃園市長鄭文燦曾說，希望樂天除了與桃園的合作不變，也要照顧球迷的感情，對球隊的傳統、吉祥物等都可以適當地保留。

樂天亞洲總部執行長高澤廣志、營運長渡邊崇、台灣樂天執行長羅雅薰，已經在近期完成與中信兄弟、富邦悍將、統一獅及味全龍等4球團的會面行程，也拜訪了桃園市長鄭文燦、教育部體育署。（編輯：張芷瑄）1080928