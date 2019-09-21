Lamigo桃猿易主新隊名 日媒：桃園樂天金鷲隊

日本媒體21日報導，Lamigo桃猿新隊名可能是「桃園樂天金鷲」隊。圖為桃猿主場隊阿迷趴，專屬啦啦隊LamiGirls在場邊賣力帶動加油氣氛。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北21日電）前幾天日本樂天向經濟部智慧財產局提出多個職棒相關商標申請案，今天日本媒體也報導，樂天接手Lamigo桃猿後新隊名可能是「桃園樂天金鷲」隊，不過尚未得到樂天高層證實。

Lamigo桃猿隊19日召開記者會宣布，股權將100%轉賣給日本樂天公司，樂天從明年開始接手球隊，確定會留在桃園經營主場，原本桃猿的工作人員也會留用。樂天亞洲總部營運長渡邊崇受訪時表示，新隊名有幾個方案正在討論，但並未包含Lamigo這個名稱。

根據智慧局網站，樂天在9月16日提出Rakuten、Rakuten Golden Eagles文字商標及Rakuten、R圖樣商標申請，並在9月17日提出與日職樂天金鷲隊隊徽相同的圖樣商標申請案，媒體猜測可能將用作Lamigo桃猿的新隊名。

日本媒體「體育報知」今天報導指出，根據關係者的消息來源，新球隊的名稱將是「桃園樂天金鷲」隊，與日職樂天金鷲隊同名，隊徽也不會變，不久後官方將會正式宣布。另外，報導也提到明年春訓台、日2支金鷲隊，可能會進行首次交流賽。

不過體育報知記者求證樂天金鷲球團社長立花陽三時，立花陽三表示，「因為現在是很重要的時期（日職樂天隊要準備打CS高潮系列賽），關於新隊名還沒有做任何決定」。（編輯：張芷瑄）1080921