Lamigo桃猿轉賣樂天 延續桃園主場及工作人員

（中央社記者楊啟芳台北19日電）Lamigo桃猿隊今天在中華職棒召開記者會宣布，將股權100%轉賣給日本樂天株式會社（Rakuten），明年起由樂天經營，不過會續留桃園、續用球團人員，今年球季後也會舉辦告別賽。

樂天株式會社已經與La New國際股份有限公司，完成簽署有關轉讓La New公司旗下負責營運台灣職業棒球隊Lamigo Monkeys之子公司大高熊育樂股份有限公司全部股份之基本協議書，樂天預計自2020年開始參與中華職棒，不過轉賣金額不公布。

桃猿領隊劉玠廷表示，自從7月3日宣布啟動轉賣程序後，與樂天公司很快就有接觸，「樂天公司的理念，運動行銷的經驗，跟桃猿理念很相同，溝通過程順利且愉快，未來樂天透過運動行銷、數位科技加持，有能力把中職帶到全新領域」。

至於選擇將球隊轉賣給樂天的原因，劉玠廷說明，像樂天這樣的大型公司，棒球場之外還有相關產業，包括金融科技、電子商務，相信可以跟運動行銷做很好結合，「中小企業只能focus賣了多少票、便當，但他們的生態系統可以擴展，發揮最大的效益」。

劉玠廷指出，樂天公司未來將延續在桃園棒球場的主場經營，也會有更多投資與建設；另外，樂天公司非常珍惜過去桃猿建立起來的人才庫，所有相關行政人員都會留用，球團工作人員的工作權益，不會受到任何影響。

對於桃猿現任領隊劉玠廷及副領隊浦韋青是否留任，劉玠廷笑說：「經過16個年頭已很滿足，高潮和谷底也都經歷過了，沒什麼遺憾了，現階段沒想這麼多，一心一意想要將球隊發展到更好的層次，把交接做好，將台灣經驗傳承。」

今年將是Lamigo桃猿在中職的最後一個球季，劉玠廷表示，會在總冠軍賽結束後舉辦告別比賽，感謝球迷多年來支持，他說：「希望跟大家說再見，等明年球季換上樂天制服，繼續拚戰。」（編輯：張芷瑄）1080919