直播／Lamigo桃猿宣布 股權100%轉讓給日商樂天

（中央社記者楊啟芳台北19日電）Lamigo桃猿隊今天在中華職棒召開記者會宣布，母公司LA NEW與樂天公司達成協議，將把股權100%轉賣給樂天公司（Rakuten），球團原工作人員也會留用，並留在桃園永續經營。

日本媒體昨天報導指出，日本企業樂天集團有意出手買下桃猿隊，並與桃猿之間的買賣交涉很成功。

桃猿與樂天企業今天在中職辦公室舉辦記者會說明，包含桃猿領隊劉玠廷、中職會長吳志揚、樂天亞洲總部營運長渡邊崇及樂天金鷲隊球團本部長川田喜則皆出席。

劉玠廷表示，「母集團已經在日前與樂天公司達成協議，將把公司股權百分之百轉賣給樂天公司，7月3日啟動轉賣程序後，雙方很快有所接觸，樂天公司的理念，運動行銷的經驗，跟桃猿理念很相同，溝通過程順利且愉快，樂天公司也認同台灣棒球市場，透過中華職棒，很多業務未來也會展開，透過運動行銷、數位科技加持，有能力把中職帶到全新的領域」。（編輯：張芷瑄）1080919