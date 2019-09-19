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Lamigo桃猿宣布轉賣
中職Lamigo桃猿隊近年戰績亮眼，連拿5座季冠軍、力拚挑戰3連霸，但7月4日球團宣布將轉賣球隊，領隊劉玠廷9月18日證實，已向中職報備球隊將轉賣日商樂天。
Lamigo桃猿宣布轉賣
新聞專題
Lamigo桃猿宣布轉賣1/17

直播／Lamigo桃猿宣布 股權100%轉讓給日商樂天

最新更新：2019/09/19 11:34
日本媒體報導樂天集團要買下中華職棒Lamigo桃猿隊，桃猿領隊劉玠廷（中）19日召開記者會說明。（圖取自facebook.com/CNASPORTS）
日本媒體報導樂天集團要買下中華職棒Lamigo桃猿隊，桃猿領隊劉玠廷（中）19日召開記者會說明。（圖取自facebook.com/CNASPORTS）

（中央社記者楊啟芳台北19日電）Lamigo桃猿隊今天在中華職棒召開記者會宣布，母公司LA NEW與樂天公司達成協議，將把股權100%轉賣給樂天公司（Rakuten），球團原工作人員也會留用，並留在桃園永續經營。

日本媒體昨天報導指出，日本企業樂天集團有意出手買下桃猿隊，並與桃猿之間的買賣交涉很成功。

桃猿與樂天企業今天在中職辦公室舉辦記者會說明，包含桃猿領隊劉玠廷、中職會長吳志揚、樂天亞洲總部營運長渡邊崇及樂天金鷲隊球團本部長川田喜則皆出席。

劉玠廷表示，「母集團已經在日前與樂天公司達成協議，將把公司股權百分之百轉賣給樂天公司，7月3日啟動轉賣程序後，雙方很快有所接觸，樂天公司的理念，運動行銷的經驗，跟桃猿理念很相同，溝通過程順利且愉快，樂天公司也認同台灣棒球市場，透過中華職棒，很多業務未來也會展開，透過運動行銷、數位科技加持，有能力把中職帶到全新的領域」。（編輯：張芷瑄）1080919

日商樂天株式會社小檔案
  • 三木谷浩史於1997年創辦
  • 旗下事業：
    涵蓋電子商務、金融科技、數位內容以及電信，包含電商平台「樂天市場」、樂天銀行、樂天信用卡、入口網站Infoseek，並經營日本職棒東北樂天金鷲隊
  • 台灣樂天：
    樂天市場第一個海外拓點，2007年與統一集團簽約成立合資公司，2008年第二季正式營運，陸續拓展樂天旅遊、樂天信用卡、Rakuma樂趣買及樂天Kobo電子書等服務
地機族
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