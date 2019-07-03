桃猿宣布轉賣 能否破興農5.27億將成話題

（中央社記者楊啟芳台北3日電）Lamigo桃猿宣布轉賣，中華職棒史上最高轉賣金額為興農牛以新台幣5.27億買下俊國熊，其次是中信兄弟4億買下兄弟象，近7年奪下5冠的桃猿能否破紀錄將成話題。

2003年12月La New企業與那魯灣公司簽約，以1.5億元接下第一金剛隊，成立La New熊隊，並於2011年更名為Lamigo桃猿隊，經營共16年，期間拿下13次季冠軍、6次總冠軍，且近7年總共奪了5冠。

回顧過往中職球隊轉賣歷史，目前經歷過最多次轉手的球隊為富邦悍將。1995年底興農以2.9億買下俊國熊隊55%股權，更名為興農熊隊；1996年6月興農再以2.37億買下剩餘股權，獲得完全經營權，並更名為興農牛隊，前後總計花了5.27億。

2012年底義联集團以1.3億買下興農牛，變為義大犀牛隊，2016年底富邦集團旗下的富邦育樂再以3億接手義大犀牛，更名為現在的富邦悍將隊。

2013年底經營24年、兩度達成三連霸的兄弟象隊轉賣，並由中信金控宣布旗下的中國信託銀行以4億元獲得球隊經營權。

2004年誠宇育樂行銷公司收購那魯灣公司資產，以約1.5億接下誠泰太陽隊，成立誠泰Cobras隊；2008年賽亞科技公司以1.3億收購誠泰Cobras隊，以米迪亞關係企業冠名，成立米迪亞暴龍隊，不過該年底因假球案遭聯盟除名。（編輯：唐聲揚）1080703