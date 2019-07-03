愛上棒球的劉保佑 頂不住經營職棒16年虧損

（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職Lamigo桃猿隊母集團資產無法與其他3支球隊比，68歲的集團董事長劉保佑用「愛上了」概括16年來經營的困難，但對棒球的熱愛終究沒能頂住壓力，拋出球隊轉賣震撼彈。

扣除今年新加盟的職棒新軍味全龍隊，現有4支球隊統一獅、中信兄弟、富邦悍將、Lamigo桃猿隊，桃猿的母企業資產很難與其他3隊相比，但桃猿隊不僅走出自己的路，更進一步影響台灣的球場文化。

2004年達達集團接手第一金剛隊經營權，球隊名稱改為La New熊隊，從高雄出發，2006年拿下隊史首座總冠軍。La New熊隊經歷奪冠風光，也經歷假球案，高雄主場經營球迷、票房不見起色，2011年底更名Lamigo桃猿隊，將主場移至桃園棒球場。

桃猿隊扎根桃園，小資本球隊沒有大企業包袱，向日本職棒取經，考察韓職、日職、美職主場經營與加油型態，打造「全猿主場」，帶起台灣棒球應援另一風潮。

從桃猿隊2012年拿下隊史第2座總冠軍起，近7年總計拿下5座總冠軍，2017、2018年完成隊史首度2連霸，今年上半季也成為首支連拿5座季冠軍的球隊（隊史第13座季冠軍），隨著主場經營見成效，球迷、行銷、票房跟著來。

劉保佑曾不止一次提過在台灣經營職棒並不容易，2006年拿下隊史首座冠軍時，他也公開向政府、大型企業喊話，希望大企業能夠加入中職球隊經營。

2012年拿下隊史第2座總冠軍時，也是中職因為假球案重傷低迷的谷底，但劉保佑仍對中職環境抱著樂觀態度，期許「有一天，職棒會搶手到企業想擠都擠不進來」。

桃猿隊去年風光完成2連霸，「大王」王柏融成為中職設下球員旅外資格後，首名成功從中職轉戰日職的球員。今年初接受總統蔡英文接見時，劉保佑直言「經營職棒16年、賠了16億」，被問起16年來是否動過賣掉球隊的念頭，劉保佑只是回答「愛上了，不然要怎麼辦」。

16年來對棒球的愛支撐著劉保佑不斷投資棒球事業，但這名出國有空一定要看棒球賽的董事長，最終還是敵不過職棒經營大環境不佳的困境，如今拋出欲轉賣震撼彈，若成功轉手，也將是隊史第2度易主。（編輯：唐聲揚）1080703