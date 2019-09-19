樂天經營台灣市場逾10年 加盟中職盼增知名度

（中央社記者楊啟芳台北19日電）Lamigo桃猿今天宣布將股權100%轉讓給日本樂天株式會社，樂天從2008年開始經營台灣市場，營運長渡邊崇表示，希望能透過加入中職，讓台灣更認識樂天，日職金鷲隊也會全力協助。

樂天集團位於東京世田谷區，董事長兼社長三木谷浩史1997年創辦公司，旗下事業涵蓋電子商務、金融科技、數位內容及電信，經營電商平台「樂天市場」、樂天銀行、樂天信用卡、入口網站Infoseek等。

樂天株式會社2007年底在台灣與統一企業集團成立合資公司台灣樂天市場（樂天株式會社持股51%，統一企業持股49%），台灣成為樂天市場第一個海外拓點，2008年正式開始營運。

不過2013年樂天株式會社購買統一企業集團所持49%股份，台灣樂天市場成為100%由樂天株式會社持有的子公司，陸續拓展樂天旅遊、樂天信用卡、Rakuma樂趣買及樂天Kobo電子書等業務。

樂天今年3月與台灣最大網購平台PC Home合作，且旗下的樂天銀行今年7月取得在台灣的純網銀執照，在台事業版圖逐漸擴大。

樂天亞洲總部營運長渡邊崇表示，「我們是從2008年開始在台灣經營10年以上的企業，希望透過加盟中華職棒，讓台灣更認識樂天」，之前中職已有提出新球隊加盟方案，不過渡邊崇指出，成立新球隊有很多程序，這次剛好桃猿隊提出這樣的想法，也是一種緣分。

日本職棒樂天金鷲隊球場本部長川田喜則指出，之前去過幾次桃園球場看賽事，認為比賽內容、表演、行銷都非常厲害，「特別是應援方面，看到很多家庭球迷，球隊也安排大盛區等特別座位，未來樂天金鷲隊能協助的地方，會盡力協助」。

川田喜則也表示，過去桃猿已經發展很多事業，「如果有機會，會將在日本東北做出來的經驗、成功案例帶來台灣，再加上桃猿已有的經驗，和劉總經理（領隊劉玠廷）一起討論」。

雖然確定會留在桃園經營主場，不過新隊名樂天球團尚未決定，渡邊崇指出，「有幾個方案在慎重討論當中，不過沒有包含Lamigo這個名稱」。（編輯：張芷瑄）1080919

日商樂天株式會社小檔案 三木谷浩史於1997年創辦

旗下事業：

涵蓋電子商務、金融科技、數位內容以及電信，包含電商平台「樂天市場」、樂天銀行、樂天信用卡、入口網站Infoseek，並經營日本職棒東北樂天金鷲隊

涵蓋電子商務、金融科技、數位內容以及電信，包含電商平台「樂天市場」、樂天銀行、樂天信用卡、入口網站Infoseek，並經營日本職棒東北樂天金鷲隊 台灣樂天：

樂天市場第一個海外拓點，2007年與統一集團簽約成立合資公司，2008年第二季正式營運，陸續拓展樂天旅遊、樂天信用卡、Rakuma樂趣買及樂天Kobo電子書等服務