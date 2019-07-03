中小企業經營職棒難 劉玠廷哽咽表達不捨

（中央社記者楊啟芳台北3日電）Lamigo桃猿今天宣布轉賣，領隊劉玠廷表示，由於每年都在虧損，中小企業已不適合經營職棒，這2、3年都有轉賣想法，他也哽咽表達不捨，並說桃猿一直在抵擋時代洪流。

桃猿剛奪上半季冠軍，1日季中選秀也選進7名選手，對於在這個時間點宣布轉賣球隊，劉玠廷說明：「一定是震撼彈，但恰逢職棒30年，不要年初就宣布，也不想在選秀會之前模糊焦點；現在還不到說再見的時刻，下半季會繼續奮戰，而且是宣布易主，不是解散，如果找不到適合的企業，仍會堅持下去。」

至於何時產生轉賣念頭，劉玠廷哽咽地說：「這2、3年都不時會閃過這樣的想法，但沒有勇氣真的說出口，因為這不像做生意一樣，生意不好就關掉，背負著球迷的愛，每次看到球迷幫我們加油，就多了一點勇氣繼續下去。」

劉玠廷表示，桃猿一直想尋求突破，不管球迷、戰績都想突破，但還是跟不上時代浪潮，也體會到中小企業經營職棒的年代慢慢結束，要做大規模投資十分吃力，他說，與其讓競爭力流逝，不如讓有能力企業接手經營。

桃猿隊董事長劉保佑曾說，球隊經營16年，虧損了16億。劉玠廷今天表示，每年都要跟總公司申請新台幣1億元左右支援，如果打進總冠軍賽，營收好一點是虧損8、9千萬，16年來大概都是這樣的狀況。

劉玠廷指出，其實劉保佑對於這個決定也是反反覆覆，「董事長本來不了解棒球，但看了16年產生很多愛，有太多快樂回憶在裡面，做這個決定是會比較猶豫一些」。

劉玠廷表示，劉保佑今天沒有親自參與記者會，是因為對這個環境的不捨，但說到底職業運動還是錢的運動，「我們一直很努力抵抗時代洪流，現在中華職棒5個公司裡面，其他球隊可能都是比我們大上百倍的企業」。（編輯：張雅淨）1080703