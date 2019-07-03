Lamigo桃猿轉賣尚未找買主 領隊：盼球隊永遠留桃園[影]

Lamigo桃猿領隊劉玠廷3日下午召開記者會說明轉賣程序，他表示，對接手企業不會有預設立場，唯一要求是希望球隊永遠留在桃園。圖為Lamigo桃猿隊2018年收下隊史第6座總冠軍。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北3日電）Lamigo桃猿領隊劉玠廷今天下午召開記者會說明轉賣程序，他表示，對接手企業不會有預設立場，唯一要求是希望球隊永遠留在桃園，也不會預設轉賣時間點，將經營到找到買主為止。

劉玠廷在記者會上宣布正式啟動Lamigo桃猿隊轉賣程序，他指出，因選手、教練的努力，過去7年拿到5次總冠軍，維持很好的競爭力，但要繼續維持需投入很多資源，遠超過企業能負擔的範圍。

因此桃猿打算在球隊還有競爭力時，尋求有心企業接手，劉玠廷表示：「不過企業正式易主之前，經營會維持正常，還有3連霸目標，所有隊職員權益也都不會受到影響。」

稍早傳出桃猿已找好買主，包括贊助商新光金控，劉玠廷澄清，今天是第一次對外及對內公布，尚未接觸任何企業，「沒有存在某某公司會接手的訊息，如果有企業對職棒有興趣，也請跟我們聯繫」。

劉玠廷強調，對接手企業不會有任何預設立場，只有唯一要求，「希望這個球隊永遠留在桃園，這是一支桃園的球隊，也背負市民的期待」。劉玠廷沒把形式說死，不論是轉賣、冠名贊助都開放討論，「也有可能只是換了董事長、總經理，離開的只有我一個人」。

桃猿從今天宣布開始，將會接觸有興趣的企業，沒有預設轉賣時間點，劉玠廷表示，「如果能在今年球季結束後會是完美結局，如果沒辦法於今年找到，我們公司還是會繼續經營下去」。（編輯：張雅淨）1080703