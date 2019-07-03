場均2千人成長到7千 Lamigo桃猿仍頂不住虧損壓力

回顧Lamigo桃猿過去10年桃猿票房，從場均人數僅2000人，成長至近4年場均人數都破7000人。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北3日電）Lamigo桃猿今天宣布轉賣，回顧過去10年桃猿票房，從場均人數僅2000人，成長至近4年場均人數都破7000人，但漲幅也遇到瓶頸，桃猿頂不住16年虧損，希望交給更有實力的企業。

桃猿領隊劉玠廷今天在臉書發文表示，轉賣球隊的想法已放心頭多年，始終難以啟齒，經營球隊所需投入的資源與人力，對於中小企業來說已漸感吃力，逐漸跟不上職棒快速發展的腳步，因此做出困難的決定。

以近10年觀眾平均人數來看，2009至2012年桃猿場平均觀眾人數都在2、3千人左右。2013年中職受經典賽效益影響觀眾回流，加上引進「猿風加油」，桃猿場平均人數進步到5902人，但低於中職平均的6079人。

2014年桃猿實施全主場，場均觀眾人數開始大於聯盟場均觀眾人數，來到6000人大關；且從2014年開始，桃猿5年內拿下4座冠軍，戰績刺激票房，搭配多元主題日等活動，2015年平均每場有7043人進場，更逐年成長至7591、7596人。

不過去年桃猿場均人數下滑，小幅下降至7446人，票房開始出現瓶頸，對於經營16年，也虧損了16年的桃猿，終於頂不住壓力。劉玠廷表示，為了球隊的長久興盛，由更有實力的企業來接手是最好的辦法。（編輯：張雅淨）1080703