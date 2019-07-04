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陳偉殷挨轟陽春砲 交手國民失1分

最新更新：2019/07/04 12:19

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）美國職棒馬林魚今天對國民的比賽，陳偉殷後援1局，被轟出一發陽春砲，投出1次保送、1次觸身球，失1分，終場馬林魚以1比3落敗，目前陳偉殷防禦率8.18。

這場比賽在雙方先發投手壓制下，前5局都沒有分數進帳，6局下國民隊的杜傑爾（Brian Dozier）轟出2分全壘打，先馳得點。

陳偉殷在8局下、球隊0比2落後時登板投球，一開始就被倫登（Anthony Rendon）敲安打，不過接下來讓蘇鐸（Juan Soto）擊出雙殺打，接著被亞當斯（Matt Adams）轟出陽春全壘打，再投出保送、觸身球，形成一、二壘有人，不過暫停過後用右外野飛球拿下第3個出局數。

雖然9局上馬林魚靠著3支安打形成滿壘，普維尤（Cesar Puello）再遭觸身球擠回1分，不過沒有辦法繼續得分，終場國民就以3比1擊退馬林魚。

上一場比賽陳偉殷一個出局數都沒拿下，連被敲5支安打，失5分含4責失；今天再度失分，投1局被敲出1支安打，是一發陽春全壘打，投出1次保送、1次觸身球，失掉1分，賽後防禦率8.18。（編輯：張芷瑄）1080704

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