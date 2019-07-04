林鋅杰升高A投2局無失分 林凱威救援成功入袋

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）費城人台灣投手林鋅杰今天從新人聯盟升至高階1A，首場出賽後援2局，沒被敲安打、無失分；響尾蛇1A投手林凱威，救援1局飆2次三振無失分，本季第3個救援成功入袋。

林鋅杰去年加盟費城人隊，在新人聯盟出賽3場，共投3局，沒有被敲出安打，不過投出4次保送，投出1次三振。今年林鋅杰也是從新人聯盟起步，6月27日出賽1場，後援3.2局沒有被敲安打，且飆出6次三振。

今天林鋅杰就被拉上高階1A，直接跳過短A和1A兩個層級，在8局上登板，用2個飛球、1個滾地球，演出3上3下；第9局也投出3上3下，包含1次三振。總計林鋅杰投2局，沒有被敲出安打，無失分，在高階1A初登板就有好結果，不過球隊最終0比1落敗。

響尾蛇1A的林凱威今天也有出賽，在9局下、球隊1分領先時上場關門，剛開始就送出一次三振，之後雖然被敲出安打，不過接連用飛球及三振，拿下3個出局數。總計林凱威投1局，被敲1支安打，送出2次三振，無失分，拿下本季第3次救援成功，目前出賽13場，2勝2敗，防禦率3.20。（編輯：陳俊碩）1080704