台灣首度成功申辦 身心障礙桌球亞錦賽

（中央社記者龍柏安台北4日電）2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽將於7月23日至27日在台中靜宜大學體育館開打，這也是台灣首度主辦身心障礙亞洲最高等級賽事，地主中華隊共計將派出24名選手參賽。

2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽，是2020東京帕拉林匹克運動會（Paralympics）的積分賽，每個級別冠軍將可取得50分積分。中華民國殘障體育運動總會會長王才翔受訪時，特別感謝台中市政府的大力協助，讓這項賽事得以在台灣順利舉辦。

殘總表示，這項賽事共有19個國家、共計200名運動員參賽，其中中國、南韓與日本都將派出一軍主力爭取積分，而中國更是傾巢而出，來台40名選手中就有20人曾在帕奧取得前5名佳績，預料將是地主台灣的頭號假想敵。

為抵禦外來強敵，中華隊已在台中展開為期21天的總集訓，王才翔也期望靠著地主優勢加持下，台灣選手可取得好成績，並朝明年東京帕奧前進。

除身心障礙桌球亞錦賽外，今年7月12日至22日也將在台北體育館舉行世界聽障羽球錦標賽暨世界聽障青年羽球錦標賽；8月3日至12日將在桃園市大桃園保齡球館舉辦世界聽障保球齡錦標賽。

中華民國聽障者體育運動協會秘書長趙玉平透露，聽障羽球好手沈彥汝4年前在保加利亞奪得女單金牌，今年她依舊是爭金強力候選人，而她與范榮玉聯手的女雙，也同被寄予奪金厚望。（編輯：張雅淨）1080704