帕運資格戰 身心障礙桌球亞錦賽將在台中開打

（中央社記者郝雪卿台中5日電）2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽將於23日到27日在台中市開賽，台中市長盧秀燕今天指出，這是一場國際級賽事，也是明年進軍東京帕運的資格賽，市府將全力協助辦好賽事。

承辦「2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽」的台中市身心障礙體育總會上午在台中市政府舉辦賽前記者會，盧秀燕、台中市運動局長李昱叡、維他露社會福利慈善事業基金會執行長侯至祥、台中市議員何敏誠等人出席。

盧秀燕表示，感謝許多單位共襄盛舉，歷經長達1、2年的籌備才能這麼順利，這是台中市首次主辦亞洲級身心障礙運動的大型賽事，將有來自全亞洲的頂尖好手參賽，這場比賽也是進軍明年東京帕運的重要資格賽。

為了好這場賽事，盧秀燕說，市府動用第二預備金新台幣600萬元辦好比賽，讓台灣、台中市被看見，就要多舉辦國際級大型賽事及活動，而且這場比賽是東京帕運的前奏曲，絕對不能失敗，全力辦好這次比賽，希望台灣選手為國爭光，也邀請民眾一起為選手加油。

台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍表示，屆時將有來自19個國家及地區、近300名選手前來參賽，還有上百名職員及國際裁判等賽務人員到來，希望台灣選手為國爭光，取得前進東京帕運的門票，也期待藉由運動賽事將台中市打造為運動城市。（編輯：戴光育）1080705