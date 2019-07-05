更多編輯台推薦新聞：
李承翰棄台師大讀警專 殉職憾事讓高中師長心痛
社會

李承翰棄台師大讀警專 殉職憾事讓高中師長心痛

孩子的書屋陳俊朗過世 20年來為迷途少年建避風港
生活

孩子的書屋陳俊朗過世 20年來為迷途少年建避風港

全球不到百隻「神話之鳥」馬祖築巢 首批雛鳥孵出
生活

全球不到百隻「神話之鳥」馬祖築巢 首批雛鳥孵出

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

帕運資格戰 身心障礙桌球亞錦賽將在台中開打

最新更新：2019/07/05 12:21

（中央社記者郝雪卿台中5日電）2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽將於23日到27日在台中市開賽，台中市長盧秀燕今天指出，這是一場國際級賽事，也是明年進軍東京帕運的資格賽，市府將全力協助辦好賽事。

承辦「2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽」的台中市身心障礙體育總會上午在台中市政府舉辦賽前記者會，盧秀燕、台中市運動局長李昱叡、維他露社會福利慈善事業基金會執行長侯至祥、台中市議員何敏誠等人出席。

盧秀燕表示，感謝許多單位共襄盛舉，歷經長達1、2年的籌備才能這麼順利，這是台中市首次主辦亞洲級身心障礙運動的大型賽事，將有來自全亞洲的頂尖好手參賽，這場比賽也是進軍明年東京帕運的重要資格賽。

為了好這場賽事，盧秀燕說，市府動用第二預備金新台幣600萬元辦好比賽，讓台灣、台中市被看見，就要多舉辦國際級大型賽事及活動，而且這場比賽是東京帕運的前奏曲，絕對不能失敗，全力辦好這次比賽，希望台灣選手為國爭光，也邀請民眾一起為選手加油。

台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍表示，屆時將有來自19個國家及地區、近300名選手前來參賽，還有上百名職員及國際裁判等賽務人員到來，希望台灣選手為國爭光，取得前進東京帕運的門票，也期待藉由運動賽事將台中市打造為運動城市。（編輯：戴光育）1080705

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報