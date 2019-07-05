小馬青少棒奪亞太區代表權 世界賽拚第10冠

（中央社記者謝靜雯台北5日電）小馬聯盟青少棒賽亞太區資格賽，中華隊曾譯威投打有表現，完投7局失1分，單場2安2打點，率隊以10比1擊敗日本隊奪冠，取得亞太區代表權前進世界賽，力拚2連霸、隊史第10冠。

小馬聯盟亞太區三級棒球賽事原訂1日起在日本宮崎舉行，但受到宮崎地區連日大雨影響，遲至昨天中華青少棒隊才打完此次賽會第一場比賽，中華隊以14比1、6局擊敗韓國、取得冠軍戰門票。

中華隊冠軍戰由曾譯威扛先發，前3局僅被敲出1支安打，5局雖然沒有被敲出安打，但投出1次保送，加上隊友守備不幫忙，單局出現2次守備失誤失掉1分，曾譯威即時回穩，沒有多掉分數。

曾譯威今天投打有表現，先發用83球完投7局，僅被敲出2支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，有效壓制對手打線，打擊單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，是球隊拿勝功臣。

中華隊今天打線發揮，全場敲出13支安打，比賽前2局沒有拿下分數，3局靠著林柏佑二壘打開啟攻勢，單局敲出6安、加上日本隊1次守備失誤，攻下4分、打出氣勢，4局再靠著日本隊單局2次守備失誤，曾譯威適時安打，再添2分保險分。

中華隊6局再起攻勢，單局3安再添4分、順利拿下比賽勝利；中華隊球員開心衝上場歡呼，場邊觀眾也拋下藍色彩帶。

中華隊青少棒隊此次由台北市長安國中棒球隊代表，順利取得亞太區代表權後，將於8月赴美國賓州參加小馬聯盟青少棒錦標賽世界賽，力拚世界賽2連霸、中華隊史第10冠。（編輯：張芷瑄）1080705