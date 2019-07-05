羅國龍頻受傷積極面對 返一軍補獅隊外野缺口

中華職棒統一獅隊羅國龍去年3度受傷，今年一開始又發生右腿肌腱受傷，不過如今傷癒歸隊，在下半季一開始補上獅隊外野缺口。中央社記者楊啟芳攝 108年7月5日

（中央社記者楊啟芳桃園5日電）中華職棒下半季今天開打，統一獅隊羅國龍重返一軍，去年3次受傷，今年一開始右腿肌腱拉傷，他仍然積極面對，甚至自費找治療師，如今回歸也補上獅隊的外野缺口。

羅國龍今天升上一軍，馬上先發打第1棒，擔任中外野手。羅國龍回歸後也讓原本守外野的陳重羽，能夠回去專職捕手，補上獅隊困擾已久的外野缺口。

羅國龍4月初因傷休息，直到今天才重返一軍，並擔任近期獅隊非常不固定的開路先鋒，獅隊總教練劉育辰表示，羅國龍的身體強度已經沒有問題，由於陳傑憲因傷還沒歸隊，所以給予羅國龍第1棒的位置。

羅國龍去年受傷3次，分別是2次拉傷、1次手腕受傷，今年球季開始沒多久又再度受傷，而且是右腿後側肌腱拉傷，是恢復比較慢的傷勢，他表示，還沒恢復時根本沒辦法出力。

近2年傷勢頻頻，羅國龍說：「一開始滿低落的，但在二軍有跟志綱學長（獅隊二軍總教練）聊天，他開玩笑說我年紀到了，還是要去面對、解決，畢竟受傷就一定是有地方沒有做好。」

因此羅國龍積極復健、治療，甚至自費請外面的團隊幫忙，包括腿的傷勢、腰部都有做調整，並著重在關於跑步的訓練。

羅國龍從6月2日開始在二軍比賽，不過6月下旬才守備滿整場，久違在一軍先發，羅國龍笑說：「可能首打席和比賽前面守備會緊張吧，不過教練跟我說照原本的打法就好。」（編輯：張雅淨）1080705