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劉育辰接代總教練首戰 賽前忙到忘了緊張

最新更新：2019/07/05 20:21
中華職棒統一獅代理總教練劉育辰5日迎接上任後首戰，賽前練習他從守備到打擊練習都從頭顧到尾，讓他忙到忘了緊張。中央社記者楊啟芳攝　108年7月5日
中華職棒統一獅代理總教練劉育辰5日迎接上任後首戰，賽前練習他從守備到打擊練習都從頭顧到尾，讓他忙到忘了緊張。中央社記者楊啟芳攝　108年7月5日

（中央社記者楊啟芳桃園5日電）中華職棒下半季開打，統一獅代總教練劉育辰迎接上任後首戰，賽前練習他從守備到打擊練習，都從頭顧到尾，讓他忙到忘了緊張；至於新洋投亞力克，劉育辰表示會先擔任牛棚投手。

統一獅上半季打完時，原總教練黃甘霖請辭，並由原本的打擊教練劉育辰接任代總教練，同時打擊教練的職務也繼續。當時獅隊領隊蘇泰安曾表示，劉育辰做事有條理、有規劃性、也有邏輯，個性很穩重，認為他非常適合擔任總教練，下半季都會由他負責。

劉育辰接任代總教練後，第一個任務是1日的季中選秀，今天中職下半季開打，則是劉育辰的總教練首戰，賽前練習他在場上從頭顧到尾，劉育辰笑說：「忙到都忘了緊張。」

對於現在的身分與之前有何不同，劉育辰說明，其實本來專職打擊教練時，賽前訓練流程就是自己在安排，「只是原本守備練習沒有我的事情，現在加上顧打擊，變成整個過程都在忙。」

另外，獅隊新洋投亞力克已於今天升上一軍，劉育辰表示，目前亞力克會先擔任牛棚投手，主要是因為之前獅隊終結者陳韻文去當12天補充役，雖然現在已經退伍，不過要先去二軍把體能調整回來，最快也要2個星期後才會回歸一軍。（編輯：李錫璋）1080705

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