東京奧運門票日本民眾搶購 主辦單位稱超乎預期

（中央社東京5日綜合外電報導）上月首階段售票期間販售322萬張門票後，2020東京奧運主辦單位今天表示，他們低估了日本民眾的購票需求。

出乎預料的購票需求，促使主辦單位東京奧運暨帕運組織委員會（Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games）重新評估往後在日本境內的售票，8月間將有為首輪向隅者推出的第2階段抽籤購票。

東奧組委會表示，第2階段抽籤購票將售出數以十萬計張門票。

第2階段售票的確切模式尚未拍板，不過將只開放給首輪沒搶到票的。首階段抽籤購票結果已於6月20日公布。

第2階段抽籤購票的登記將在8月22日截止，並預計於當天開始受理殘障奧運門票的購票申請。

東奧組委會發言人高古正哲（Masa Takaya）表示：「首階段接獲數量相當可觀的購票申請，而這真是超乎我們的預期，在這方面，我們樂見全日本各地民眾的熱烈反應。」

主辦單位東奧組委會也已捨棄原打算於今年秋季時分，以先到先得方式出售更多門票的計畫。

如今可能會有第3階段的抽籤購票，再次開放給日本民眾申購。

至於日本境外的有意購票者，必須經由各國「授權售票代理商」（Authorised Ticket Resellers, ATR）購票。

大約所有門票的7至8成保留給日本國內販售，剩餘的門票則分配給國際買家與贊助商。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1080705