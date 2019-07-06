傳快艇完成重磅交易 雷納德喬治雙星助陣

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國職籃NBA自由球員市場今天傳出爆炸性消息。ESPN報導，洛杉磯快艇網羅多倫多暴龍球星、總冠軍賽MVP雷納德，並以選秀權等條件換來奧克拉荷馬雷霆明星前鋒喬治。

ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）推文說，快艇與自由球員前鋒雷納德（Kawhi Leonard）敲定4年1億4200萬美元（約新台幣44.2億元）的頂薪合約。

報導說，聯盟消息來源透露，雷納德已經把個人計畫告知有意爭取他的球隊，那就是他已和快艇簽約。

消息來源也指出，快艇另準備以數量創紀錄的選秀權作為交易條件，爭取明星前鋒喬治（Paul George）與雷納德搭檔，而雷霆將獲得多個未來選秀權以及快艇的後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和前鋒賈里納里（Danilo Gallinari）。

消息來源說，快艇送給雷霆4個不受保護首輪、1個受保護首輪選秀權，以及2個互換選秀權的權利。

消息來源指出，雷納德頻頻向喬治招手，尋求共同投效快艇的方法，由於雷納德的招手，喬治向球團要求交易，雷霆別無選擇，只好利用這筆交易換來大量選秀權。

消息來源告訴ESPN，過去這一週，雷納德曾與3隊接觸，分別是洛杉磯湖人、快艇與暴龍，而暴龍是最後一個與雷納德會面的球隊。

路透社報導，現年28歲的雷納德是南加州子弟，2018-19年球季效力暴龍期間打了60場例行賽，場均26.6分及7.3個籃板，季後賽出賽24場，場均30.5分及9.1個籃板。

在剛落幕的總冠軍賽系列，曾3度入選明星賽的雷納德平均每場比賽可得28.5分及9.8個籃板，最後暴龍以4勝2負粉碎金州勇士渴望締造三連霸的美夢，暴龍不但拿下隊史首座冠軍盃，雷納德也榮獲總冠軍賽最有價值球員（MVP）殊榮。

雷納德在2011年選秀以第15順位被印第安納溜馬相中，在NBA征戰的歲月也曾效力聖安東尼奧馬刺，總計生涯打了467場例行賽，其中440場先發，平均攻下17.7分與6.3個籃板。

現年29歲的喬治老家在洛杉磯，生涯至今6度獲選明星球員，甫結束的球季場均28分與8.2個籃板，而他在NBA南征北討共9個球季，曾披溜馬與雷霆戰袍，共出戰604場例行賽，其中556場先發，平均得到19.8分與6.4個籃板。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1080706