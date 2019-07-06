郭台銘談桃猿買家 是否有夏普沒正面回應

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）國民黨總統初選候選人郭台銘今天赴桃園棒球場看中職比賽，外傳郭台銘為Lamigo桃猿隊牽線買家，他說，多家企業有意競標、老闆有點惜售，沒正面回答夏普是否為潛在買家。

郭台銘今天到桃園棒球場看中職Lamigo桃猿隊與統一獅隊比賽，桃猿隊剛拿下中職上半季冠軍，3日拋出要轉賣球隊震撼彈，昨天也有消息傳出，郭台銘居中牽線，要幫桃猿隊介紹買家。

被問到是否有意購買球隊，以及鴻海旗下品牌夏普是否是潛在買家，郭台銘僅表示，現在是總統候選人身份，來桃園看球是一、兩週前就安排好的行程，沒有想到桃猿隊老闆突然想要賣球隊，「這麼好的球隊很可惜」。

郭台銘坦言居中協調了一些人有意買桃猿隊，「本來希望今天可以看到簽約，但因為媒體的推波助瀾，老闆有點惜售，希望可以賣到更好的價錢」，至於夏普是否是潛在買家，郭台銘沒有正面回答，只表示，「我不知道，現在沒有成交我不能說，有合適的人選，現在好幾家企業在競標」。

郭台銘表示，「站在總統的角色，中華民國職棒越來越精彩，職棒事業版圖擴大，對台灣是好事，支持台灣棒球蓬勃發展」，他也提到職棒不要只在台灣，需要走向國際化， 要跟日本職棒、美國職棒合作，「國際化是對台灣職棒唯一比較好的出路」。（編輯：吳協昌）1080706