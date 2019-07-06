更多編輯台推薦新聞：
何韻詩力挺香港反送中運動 將登聯合國發表演說
兩岸

何韻詩力挺香港反送中運動 將登聯合國發表演說

大谷翔平25歲生日開轟 天使5比4擊落太空人
運動

大谷翔平25歲生日開轟 天使5比4擊落太空人

悼陳俊朗李承翰 101亮LED燈：謝謝您們的愛
生活

悼陳俊朗李承翰 101亮LED燈：謝謝您們的愛

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
看懂NBA交易大事》A咖雷納德加盟快艇 損失最大其實是湖人
首頁 / 運動

郭台銘談桃猿買家 是否有夏普沒正面回應

最新更新：2019/07/06 17:41

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）國民黨總統初選候選人郭台銘今天赴桃園棒球場看中職比賽，外傳郭台銘為Lamigo桃猿隊牽線買家，他說，多家企業有意競標、老闆有點惜售，沒正面回答夏普是否為潛在買家。

郭台銘今天到桃園棒球場看中職Lamigo桃猿隊與統一獅隊比賽，桃猿隊剛拿下中職上半季冠軍，3日拋出要轉賣球隊震撼彈，昨天也有消息傳出，郭台銘居中牽線，要幫桃猿隊介紹買家。

被問到是否有意購買球隊，以及鴻海旗下品牌夏普是否是潛在買家，郭台銘僅表示，現在是總統候選人身份，來桃園看球是一、兩週前就安排好的行程，沒有想到桃猿隊老闆突然想要賣球隊，「這麼好的球隊很可惜」。

郭台銘坦言居中協調了一些人有意買桃猿隊，「本來希望今天可以看到簽約，但因為媒體的推波助瀾，老闆有點惜售，希望可以賣到更好的價錢」，至於夏普是否是潛在買家，郭台銘沒有正面回答，只表示，「我不知道，現在沒有成交我不能說，有合適的人選，現在好幾家企業在競標」。

郭台銘表示，「站在總統的角色，中華民國職棒越來越精彩，職棒事業版圖擴大，對台灣是好事，支持台灣棒球蓬勃發展」，他也提到職棒不要只在台灣，需要走向國際化， 要跟日本職棒、美國職棒合作，「國際化是對台灣職棒唯一比較好的出路」。（編輯：吳協昌）1080706

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報