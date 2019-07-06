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王正棠達生涯百安 遇二年級症候群近期好轉

最新更新：2019/07/06 18:46
中華職棒富邦悍將隊王正棠5日迎戰中信兄弟隊時達成生涯百安，當下他自己並沒有發現，相當感謝行政人員幫他把百安球拿回來。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年7月6日
中華職棒富邦悍將隊王正棠5日迎戰中信兄弟隊時達成生涯百安，當下他自己並沒有發現，相當感謝行政人員幫他把百安球拿回來。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年7月6日

（中央社記者楊啟芳新北6日電）富邦悍將王正棠昨天在6局下達成生涯百安，他今天表示，今年可能是投手對他比較熟悉，上半季狀況不好，起伏較大，遇到「二年級生症候群」，不過近期已好轉。

王正棠透過去年季中選秀加入富邦悍將，為悍將第2指名，去年8月22日初登場開始，連續18場比賽敲出安打，寫下中職新人新紀錄，也因此快速累積安打數，去年不到半季就敲43支安打。

今年上半季王正棠敲56支安打，並於昨天下半季首戰、對中信兄弟時，從萊福力手中敲出生涯百安。王正棠今天表示，本來知道自己快接近百安紀錄，但打出來的當下並未發現，也感謝行政人員幫他把百安球拿回來。

王正棠目前打擊率2成75，6月遇到低潮，單月打擊率僅1成96。不過他坦言：「其實感覺今年都在低潮，上半季起伏有點大，不過最近有比較好，身體狀況也是好的。」

對於今年的瓶頸，王正棠表示，可能因為投手比較熟悉自己，也因為一直在想哪裡出問題，導致有點想太多，不過隊上有經驗的學長都會跟他分享，現在難免會遇到「二年級生症候群」，是正常的狀況。

儘管狀況起伏大，王正棠指出，之前的悍將客座打擊教練柏安力曾跟他說，今年長打比較好一點，球有飛比較遠。目前王正棠敲出2支全壘打、3支三壘安打、18支二壘安打。（編輯：張雅淨）1080706

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