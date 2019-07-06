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獅隊桃園棒球場吞單季12連敗 追平聯盟紀錄

最新更新：2019/07/06 22:31
中職Lamigo桃猿隊6日在桃園主場與統一獅隊（圖）交手，獅隊桃園球場出賽苦吞12連敗，追平聯盟單季單一球場最多連敗紀錄。中央社記者張新偉攝　108年7月6日
中職Lamigo桃猿隊6日在桃園主場與統一獅隊（圖）交手，獅隊桃園球場出賽苦吞12連敗，追平聯盟單季單一球場最多連敗紀錄。中央社記者張新偉攝　108年7月6日

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中職Lamigo桃猿隊今天靠著先發投手李茲7局好投，林泓育敲出個人中職生涯第149轟，率隊以12比2擊敗統一獅；獅隊在桃園棒球場吞下12連敗，追平聯盟單季單一球場最多連敗紀錄。

桃猿隊今天由洋投李茲先發，首局稍微有狀況，接連被敲3支安打失掉2分，2局雖被敲2支安打、但力守不失分，3到7局沒有再被敲出安打。今天總計用104球投7局，被敲出5支安打，投出6次三振，失掉2分責失分，拿下個人本季第7勝。

桃猿隊今天1局下半先追1分，4局朱育賢率先二壘打開啟攻勢，靠著單局4次保送、3支安打，包括林泓育的2分砲，一口氣打了10人次，攻下7分大局、奠定勝基。

林泓育今天的全壘打，為個人本季第14發全壘打、中職生涯第149轟，再1轟就可以達成中職生涯150轟里程碑，成為中職史上第6人。

統一獅隊本季在桃園棒球場一勝難求，今天吞下開季12連敗，改寫隊史在桃園棒球場最多連敗紀錄（原紀錄11連敗），追平2006年兄弟象隊在澄清湖棒球場單一球場、單季最多12連敗紀錄，明天再輸，將改寫聯盟紀錄。

獅隊代理總教練劉育辰表示，今天4局大量失分，主要是先發投手江辰晏節奏有點跑掉，出現連續保送，換投的時機還需要再討論；獅隊下半季原本打算讓陳重羽專職捕手，但今天首打席觸擊短打時傷到手指、馬上退場，劉育辰表示，確定有傷到骨頭，接下來會安排到醫院檢查，也會先從二軍拉上郭峻偉替補。

獅隊新洋投亞力克今天8局下半中職一軍初登板，投1局沒被敲出安打、無失分，劉育辰表示，亞力克看起來狀況不錯，但桃園棒球場的投手丘較低，「看得出來他還有一點不適應」。（編輯：吳協昌）1080706

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