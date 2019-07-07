張閔勛單場3安生涯最多 期待首轟但先求穩

中職Lamigo桃猿隊張閔勛6日對戰統一獅，全場3安，為個人單場安打數最多，還有一支高飛犧牲打，包辦3分打點。張閔勛7日受訪說，感謝教練給予先發機會，順了之後感覺就好很多。中央社記者楊啟芳攝 108年7月7日

（中央社記者楊啟芳桃園7日電）中職Lamigo桃猿隊張閔勛昨天單場敲出3支安打，為單場個人安打數最多，雖然本季安打出現得比較晚，但他表示感謝教練信任安排先發；至於生涯首轟，他說會期待，但先求穩為主。

張閔勛今年開季沒有在一軍，直到6月11日才升上一軍，不過上場機會不多，以代打為主，本季首安直到上半季最後一場才出爐。張閔勛表示，由於剛上一軍時球隊處於爭季冠軍的時期，他說：「想要去表現，但代打並不好掌控。」

張閔勛今年在二軍打擊率高達3成64，打擊狀況相當好，不過剛上一軍時還在找感覺，他指出，一、二軍強度和環境確實有差，「但都是比賽，我是用一樣的心態在面對，看得太重反而會有落差，盡量表現就好。」

昨天對統一獅的比賽，張閔勛先發打第8棒，擔任左外野手，敲出3支安打，為個人單場安打數最多，還有一支高飛犧牲打，包辦3分打點。張閔勛指出，感謝教練給予先發機會，順了之後感覺就好很多。

張閔勛生涯一軍首轟尚未出爐，昨天比賽第6局敲出的深遠二壘安打，有機會形成全壘打，不過是打在牆上，最後在三壘前出局，他說：「其實感覺有機會變全壘打，不過因為球滿平的，不敢保證，所以就盡量去跑，會期待全壘打的出現，但還是要先求穩比較重要。」（編輯：翁翠萍）1080707