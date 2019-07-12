更多編輯台推薦新聞：
大彎北段全區解禁 柯文哲說不公平 專家稱創惡例
地方

大彎北段全區解禁 柯文哲說不公平 專家稱創惡例

精通鋼琴跆拳道黑帶 女科學家陳屍二戰碉堡
國際

精通鋼琴跆拳道黑帶 女科學家陳屍二戰碉堡

女遭蜂螫心臟停跳50天 台大醫院成功換心創國內紀錄
生活

女遭蜂螫心臟停跳50天 台大醫院成功換心創國內紀錄

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
溫布頓女雙 謝淑薇擊敗法網冠軍闖進決賽
首頁 / 運動

蘇柏亞連闖4關 挺進世大運跆拳道金牌戰

最新更新：2019/07/12 23:09

（中央社記者龍柏安台北12日電）亞運金牌跆拳道女將蘇柏亞，今天在2019拿坡里世界大學運動會跆拳道女子53公斤量級，連闖4關挺進金牌戰，將挑戰今年世大運跆拳道對打項目的第一金。

今年世大運中華跆拳道代表隊累計拿下6銀、2銅，其中光在品勢就拿下4面銀牌，對打則靠著雙姝莊天羽與陳宥庒奪銀，而劉威廷與女將莊貫渝鍍銅，跆拳道的金牌至今遲遲還未開張。

世大運開踢前，蘇柏亞才在澳洲的主席盃與澳洲公開賽包攬雙金，近況正佳，她也是今年世大運跆拳道代表隊陣中奪金呼聲最高的選手。

今天蘇柏亞在首輪就碰上強敵伊朗選手，她以12比11有驚無險過關，第2輪再以14比3輕取土耳其女將，順利挺進8強。

火力全開的蘇柏亞，8強賽則以17比5踢下摩洛哥女將波切蒂（Oumaima El Bouchti），順利安抵4強。

4強賽蘇柏亞靠著正拳突襲，最多以3比1領先，不料在第3回合結束前最後4秒，被拉脫維亞好手塔夫瑞達（Inese Tavrida）扳平戰局，所幸在驟死賽對手領到裁判警告，讓蘇柏亞靠著警告優勢有驚無險闖進金牌戰。

跆拳道過去是台灣參加綜合型運動會「金庫」之一，2007年曼谷亞運更是寫下3金、1銀、3銅的隊史最佳成績，不過2年前台北世大運跆拳道「對打」則是零金。（編輯：唐聲揚）1080712

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報