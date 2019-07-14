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CBL加盟大限將屆 聯盟：不放棄溝通機會

最新更新：2019/07/14 17:10

（中央社記者龍柏安台北14日電）卡關多時的中華職籃大聯盟（CBL）至今始終3缺1，明天是球團表態最後期限，CBL秘書長唐旭鴻表示，就算球團仍未表態，時間也只剩1天，他不會放棄與球隊對話機會。

CBL曾在5月召開記者會，當時聯盟明確表示，只要有4隊表態參加，新聯盟的賽季就於11月2日開打。

不過超級籃球聯賽（SBL）中的7支球隊，除最早表態參賽的台灣啤酒、台灣銀行與金門酒廠外，台北達欣工程早早宣布退回業餘，富邦勇士、桃園璞園建築與新北裕隆納智捷等3支球團，在5月31日的加盟大限截止後，始終沒有表態，加盟期限也跟著順延。

行政院政務委員、行政院體育運動發展委員會召集人張景森，在6月19日宴請球團，並將加盟大限訂在7月15日，而明天就是最後期限，唐旭鴻表示：「目前球團仍未給出答覆。」

據悉上次餐會結束後，CBL每週二仍召開會議，邀請球團參加，會中除提出聯盟營運計畫書，也與球團討論租稅減免法案的相關內容，以及法案審查的相關進度。

唐旭鴻強調，他相信租稅減免仍是球團是否參賽的重要誘因，他也說：「還有機會與球隊對話，球隊也仍處在觀望態度，我想只要有新的球隊表態參加，或許態勢就會改變。」

至於加盟大限將以明天何時為準，唐旭鴻則坦言，目前沒有設定截止時間，不過無論結果如何，他預計明天下午5時後，聯盟會針對CBL籌備進度與現況，透過聲明跟外界說清楚。（編輯：李錫璋）1080714

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