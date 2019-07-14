瓊斯盃胡瓏貿狂轟35分 中華藍勝加拿大

（中央社記者龍柏安台北14日電）中華藍隊今天克服第3節16分落後，靠著胡瓏貿全場轟下最高的35分，包括在延長賽就包辦9分，率隊以102比99力克加拿大，在今年瓊斯盃拉出2連勝。

2019威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，今天在彰化縣立體育館進行第3天賽事，中華藍昨天扳倒亞洲籃球強權伊朗，首勝入袋，今天面對勝場還未開胡的加拿大，卻差點踢到鐵板。

胡瓏貿今天狀況神勇，首節就飆進4顆3分球，獨拿12分，全場35分進帳，而周儀翔也攻下22分，劉錚也挹注20分、9籃板、5助攻與4抄截。

中華藍第4節靠著一波11比2攻勢，後來居上取得超前，並在正規賽結束前最後9.4秒，還以88比86取得領先，不料加拿大3分線外出手落空，禁區撿到進攻籃板放進，也把比賽扳平拖入延長賽。

延長賽開局胡瓏貿連續4罰命中，加上飆進3分球，個人連拿7分開局，靠著他火力噴發，中華藍有驚無險留下勝利。

胡瓏貿今天3分球8投5中，另9罰8中，命中率高得嚇人，他也透露，今年老外教頭帕克（Charlie Parker）給他們最大的任務就是「相信」，「我們相信隊友、相信教練，當然也要相信自己，所以只要有機會，就要相信自己的出手。」

這次加拿大派出的代表隊，是英屬哥倫比亞大學，也是台英混血小將譚傑龍的母校，受訪時他尷尬笑說，第一次打瓊斯盃，他比較希望披上的是中華隊戰袍。

今天譚傑龍雖提前5犯退場，不過仍拿下全隊次高的17分，他表示教練給了他很多機會，而他也是剛好都有把握住。（編輯：李錫璋）1080714