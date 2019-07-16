貝林格雙轟暫居全壘打王 道奇16比2大勝費城人

（中央社費城15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在客場以16比2痛宰費城費城人，道奇強打貝林格單場2轟，本季全壘打數來到33轟，超越密爾瓦基釀酒人強打葉立奇，在全壘打王之爭暫時領先。

貝林格（Cody Bellinger）與葉立奇（Christian Yelich）本季全壘打王之爭互有領先高潮迭起，今天賽前葉立奇以32轟領先聯盟群雄，但貝林格5局上的陽春砲追平這位釀酒人強打，並助道奇7比1領先費城人。

7局上，貝林格站上打擊區面對費城人中繼投手拉莫斯（Edubray Ramos），球數2好2壞時，他相中一顆時速83.1英里的滑球，大棒一揮球飛出中外野全壘打牆，這是貝林格本季第33支全壘打並超越葉立奇，比數更拉開至8比1。

這場比賽貝林格包辦4安，其中包括2支全壘打，道奇第5棒打者曼西（Max Muncy）7局上繼貝林格後敲出背靠背全壘打，頂級新秀維杜格（Alex Verdugo）也在8局上開轟，帶動全隊綿密攻勢，終場道奇共擊出19支安打。

尤其道奇在第4局與第8局分別海灌6分與5分而奠定勝基，終場就以16比2揚威費城人主場，並締造近期3連勝。

大聯盟官網報導，道奇前場作客波士頓紅襪，兩隊惡鬥至12局紅襪才伏首稱臣，隨後馬不停蹄於美東時間凌晨4時趕抵費城，貝林格在賽後受訪表示，因為舟車勞頓，他喝了兩罐機能提神飲料，還吃了一堆消炎止痛藥，才讓自己撐下去。

道奇今天的先發投手是王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），他主投6局被敲4安僅失1分，用球數達到101顆，並三振對方打者7人次，順利奪下本季第8場勝投。

目前道奇例行賽戰績63勝33敗，不僅暫居國聯西區龍頭，勝率更是獨走全聯盟。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080716