亞洲身心障礙桌球錦標賽 程銘志瞄準前3

2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽23日起將在台中靜宜大學登場，這也是2020年東京帕拉林匹克運動會的積分賽，16日舉行賽前記者會。中央社記者龍柏安攝 108年7月16日

（中央社記者龍柏安台北16日電）4年前亞洲身心障礙桌球錦標賽，程銘志拿下個人銀牌，今年這項賽事首度移師中台灣舉辦，他說保三是基本門檻，期待在現有基礎上，尋求獎牌成色的突破。

2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽將於7月23日在台中靜宜大學開打，這也是明年東京帕拉林匹克運動會（帕運）的正式積分賽，將有超過250名亞洲身心障礙運動員來台參賽。

去年在印尼亞帕運拿下個人賽銀牌的程銘志，目前世界排名高居第3，是地主奪牌希望，他說：「非常期待這次比賽，因為在台灣舉辦，因此親朋好友都會來加油，這也是另一個動力。」

2011年因車禍左腿遭截肢的程銘志，一度喪志想要尋死，大半年在家足不出戶，靠著桌球把他拉回正軌，而2015年的亞洲身心障礙桌球錦標賽，他第一次參賽就拿下個人銀牌，男團則包辦銅牌，2017年他因手傷動刀被迫缺席。

程銘志表示，當他聽到這項比賽要在台灣舉辦，第一個念頭是「總算不用長途跋涉」。他也透露，回家比賽的感覺最棒，有些人喜歡出國比賽，他反倒希望能在台灣出賽。

這次比賽還有另一個亮點，就是知名演員房祖名，將以這次比賽為主題，掌鏡拍攝紀錄片，今天記者會他也到場，他表示，希望透過這支紀錄片，讓年輕人看到社會上很多人在努力的過生活，藉此傳遞正面力量。（編輯：唐聲揚）1080716