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王維中相隔11天登板後援 連6場出賽無失分

最新更新：2019/07/19 12:44

（中央社記者謝靜雯台北19日電）旅美奧克蘭運動家隊投手王維中相隔11天再出賽，今天與明尼蘇達雙城隊比賽於8局登板後援，投0.1局無失分，球隊終場以3比6吞敗，王維中無關勝敗，近期連6場出賽無失分。

運動家隊今天與雙城隊比賽，兩隊前兩局都沒有拿下分數。雙城隊3局下半靠著保送、安打、短打推進、投手暴投跑回第1分，運動家隊4局上半靠著接連2支安打，送回追平分。

運動家隊6局上再起攻勢，靠著普羅法（Jurickson Profar）2分砲、超前比數；7局下半雙城隊羅沙里歐（Eddie Rosario）3分砲，再度幫助球隊翻轉戰局，取得4比3領先。

雙城隊8局下賈維爾（Mitch Garver）敲出陽春砲，2人出局後克隆（C.J. Cron）再補上陽春砲，將比數拉開至6比3領先；王維中接替登板投球，先投出保送，接著讓打者敲出右外野方向飛球出局，沒再擴大失分危機，運動家隊9局無力反攻、吞下敗仗。

王維中今天總計用14球投0.1局，投出1次保送，沒被敲出安打、無失分、無關勝敗；近期連6場出賽無失分，賽後防禦率降至1.47。（編輯：戴光育）1080719

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