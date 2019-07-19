獅3失誤種敗因 兄弟洋投赫猛一軍首勝

中職中信兄弟隊19日在台中洲際球場與統一7-ELEVEn獅隊交手，兄弟洋投赫猛（Casey Harman）先發6局好投，率隊以4比0拿下勝利，也收下一軍生涯首勝。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中華職棒中信兄弟隊與統一獅隊交手，兄弟隊洋投赫猛先發6局好投，王勝偉單場2安2打點，率隊以4比0拿下勝利。獅隊單場3次失誤，本季目前為止70場出賽僅21場沒有失誤。

中信兄弟隊與統一獅隊今天在台中洲際棒球場交手，赫猛先發用64球投6局，僅在3局被敲出1支安打，沒讓獅隊打者上到得點圈，無失分，投出4次三振，好投壓制，球隊拿下勝利，赫猛也拿下中職一軍生涯首勝，目前為止中職一軍2場出賽，總計投9.1局無失分，出賽防禦率維持0。

兄弟隊3局靠著失誤上壘、短打推進，王勝偉二壘打，送回球隊第1分；4局兄弟再起攻勢，1人出局後，林智勝安打開啟攻勢，張志豪、岳東華、王威晨、王勝偉接連安打，單局再添3分，奠定勝基。

兄弟隊今天全場敲出11支安打，詹子賢單場2安，連9場出賽敲安；王勝偉單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，4局中職生涯500打點達成。

兄弟先發投手赫猛拿下中職首勝，獲頒單場最有價值球員（MVP），赫猛表示，上場全力以赴，全力攻擊好球帶，讓球隊保持贏球的機會，第一次到亞洲國家打球，在台灣投球是很美好的事情，有球迷的加油聲、啦啦隊的舞蹈，很享受在這邊出賽。

赫猛入境隨俗，賽後頒獎時跟著啦啦隊一起跳舞，他笑說：「第一次拿MVP跳舞，回去會再練習，相信下一次可以更好。」

統一獅隊今年上半季守備狀況多，上半季60場比賽打完，團隊出現67次失誤，今天比賽單場出現3次失誤，下半季目前為止打10場，僅2場比賽沒有出現失誤，本季70場比賽僅21場比賽沒有出現失誤。（編輯：唐聲揚）1080719