葛雷諾生涯首發滿貫彈 藍鳥逆轉勝老虎

（中央社底特律20日綜合外電報導）美國職棒MLB多倫多藍鳥超級新秀葛雷諾今天揮出生涯首發滿貫彈，加上德魯瑞（Brandon Drury）擊出超前比數的兩分砲，讓球隊7比5客場擊敗底特律老虎。

由於天氣狀況惡劣，第4局的比賽延誤近1個小時。

葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在菜鳥年打出令人驚豔的表現，今天的滿貫全壘打是他本季的第9轟。德魯瑞（Brandon Drury）的兩分砲，也是他本季第9號全壘打。

蓋爾維斯（Freddy Galvis）為藍鳥貢獻3支安打，葛雷諾、索加德（Eric Sogard）、耶南德茲（Teoscar Hernandez）都有單場兩支安打的表現。

因為比賽第4局的延遲，兩隊先發投手都提前退場，老虎的諾瑞斯（Daniel Norris）投4局有3次三振、1個保送，被打5支安打丟掉1分自責分；藍鳥的松頓（Trent Thornton）投3局有3次三振、1個保送，被打3支安打丟4分都是自責分。

這場比賽的勝投記在藍鳥的方特（Wilmer Font）身上，他在第4局上場，投兩局有4次三振、沒有保送，被打出1支全壘打在內的2支安打，丟掉1分自責分；藍鳥第6任投手，終結者吉爾斯（Ken Giles）9局上場關門，雖被對方首名打者揮出二壘安打，但接下來用三振連續解決最後3名打者，拿下他本季第14次救援成功。

老虎的古德朗（Niko Goodrum）、希克斯（John Hicks）今天都擊出兩分砲，狄克森（Brandon Dickson）貢獻兩支二壘安打在內的3支安打；但索托（Gregory Soto）今天只投1.2局就被擊出6支安打掉6分，讓老虎吞下近12場比賽的第11敗。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1080721