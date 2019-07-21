韓國民打者李承燁為桃猿開球 驚訝球迷熱情

（中央社記者楊啟芳桃園21日電）韓國「國民打者」李承燁今天到桃園棒球場為Lamigo桃猿開球，他表示，對台灣球迷的熱情嚇了一跳，是2017年退役以來第一次感到這麼雀躍。

李承燁表示，睽違6年再度來到台灣，「真的嚇一大跳，不知道球迷這麼熱情，退休之後第一次有這種雀躍的心情，台灣天氣確實比之前更熱了，桃猿也有幾張熟悉的面孔，棒球也發展很多。」

李承燁是在2017年球季結束後引退，被問到有沒有想回去當球員的想法，他說：「23年來我當選手已經很努力、盡了全力了，沒有後悔，所以沒有想要回去當選手的想法。」李承燁還笑說，下輩子不想再當球員，「太累、壓力太大了，想舒服地生活。」

雖然李承燁已經退休，但仍是韓國民眾心中的「國民打者」，對於這個稱號，他表示，「現役的時候做得更好才有資格被這樣叫，引退後會覺得我有這個能力嗎，但心裡也非常榮幸，以後如果後輩做更好，也可以拿走這個稱號。」

目前李承燁擔任韓職宣傳大使、球評，同時也是國家隊技術委員，11月世界12強賽，韓國、台灣及澳洲必須爭搶1張奧運門票。李承燁指出，「為了棒球能再回到奧運，聽說下次在中國舉辦的亞運也沒有棒球項目，所有國家都要一起努力，12強遇到台灣也要有不能輸的想法，會繼續加油。」

至於李承燁熟知的台灣選手，有在日職效力時遇過的陽岱鋼，還有透過新聞得知在火腿隊的王柏融，李承燁說：「外國選手在日本打拚會很辛苦，雖然會很辛苦，但如果能以台灣選手的自尊心繼續努力，會有更好的結果。」對今年要退休的彭政閔，李承燁的印象則是長打能力好、且推打能力也很好。（編輯：翁翠萍）1080721