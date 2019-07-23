獅隊吳承諭等人談約近尾聲 新洋投具大聯盟資歷

中華職棒統一獅隊23日在台北為新秀林安可（左）舉辦加盟記者會，以簽約金新台幣530萬元、月薪10萬元正式加盟，領隊蘇泰安（右）也替他披上77號球衣。中央社記者謝靜雯攝 108年7月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職統一獅隊今天替新秀林安可舉行加盟記者會，領隊蘇泰安表示，目前包括吳承諭在內2到3名球員談約接近尾聲，這兩天有機會搞定；而新洋投具美職大聯盟資歷，也有望近期敲定。

統一獅隊今天替今年季中選秀首輪指名「投打二刀」好手林安可舉行記者會，以簽約金新台幣530萬元、月薪10萬元加盟，披上77號球衣，初期設定先以野手身分出賽，但保留未來投打二刀出賽的可能性。

獅隊今年季中選秀選入6名球員，領隊蘇泰安表示，包括第3輪選進的開南大學棒球隊投手吳承諭在內，目前有2到3名球員談約狀況接近尾聲，有機會這兩天有結果。

蘇泰安透露，在林安可業餘時期出賽表現就對他有印象，「留著小辮子、長得帥帥的，上場投球表現不錯，那時候就想著，如果有機會可以簽下他」，沒想到真的成真。林安可預計明天體檢、後天正式投入獅隊訓練。

此外，獅隊目前陣中3名洋投為瑞安、羅里奇、亞力克，球隊積極尋找新洋投，蘇泰安表示，目前鎖定一名具美職大聯盟約4、5年資歷的左投，現在還在等待合約，後天會比較明朗。（編輯：張雅淨）1080723