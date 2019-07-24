亞洲花式滑冰賽被取消 體育署要求協會提申復

（中央社記者龍柏安台北24日電）體育署今天表示，原訂10月在台灣舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，遭國際總會取消主辦權；體育署已要求中華民國滑冰協會提出申復，若有需要將前往總會表達立場。

中華民國滑冰協會昨天發出緊急公告，表示收到國際滑冰總會（ISU）來函，因國際情勢關係，台灣不適合辦理國際滑冰賽事，並經由理事會決議，取消10月30日至11月3日主辦亞洲經典賽，消息一出引發軒然大波。

體育署今天上午9時與中華民國滑冰協會進行會議，詢問主辦權遭取消一事，體育署透露，根據滑冰協會表示，ISU來函中並未提到「國際情勢關係」，因此體育署要求協會在官網上的公告必須改正。

至於主辦權為何遭取消，滑冰協會則無法多做解釋，表示來函中僅簡單說明是理事會決議，而目前ISU花式滑冰理事會僅5席，當中並沒有中國籍的成員，而中國競速滑冰名將楊揚，雖是理事會的一員，則屬競速滑冰理事。

體育署強調，接下來將尋求中華奧會協助，並要求滑冰協會向ISU提出申復，也表示若有需要，可派員前往ISU表達我們主辦的強烈意願。

2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，體育署已核定補助新台幣200萬元，賽事籌備也依計畫執行中，2天前才得知主辦權遭取消，協會先緊急通知贊助商與參賽選手，進行善後相關工作。（編輯：張芷瑄）1080724