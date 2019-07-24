獅隊3本土先發1人跳過輪值 林子崴補上

中職統一獅隊投手潘威倫7度挑戰生涯141勝紀錄再失利，21日對中信兄弟隊先發投3.1局被敲7支安打，含2發全壘打，失5分責失分，吞下敗仗，22日下二軍調整。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月24日

（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職統一獅隊「嘟嘟」潘威倫22日下二軍調整，代理總教練劉育辰表示，本土3名投手潘威倫、江辰晏和施子謙需調整，明星賽後會視球員狀況，其中一人跳過輪值，由林子崴補上。

潘威倫7度挑戰台灣職棒破紀錄生涯141勝，沒能順利拿下，21日對中信兄弟隊先發投3.1局被敲7支安打，包括2發全壘打，失掉5分責失分，吞下敗仗，22日下二軍調整。獅隊代理總教練劉育辰表示，目前看起來，陣中3名本土先發投手都需要調整的空間。

中華職棒7月27、28日在新莊棒球場舉行明星賽，本週例行賽事僅安排到明天。劉育辰表示，因為明星賽關係，球隊的輪值有調整和再觀察的空間，明星賽後潘威倫、江辰晏和施子謙其中一人會跳過一次先發輪值。

潘威倫為此次明星賽票選明星隊先發投手，明星賽第一場比賽會先發登板，但劉育辰希望潘威倫最多負擔1局投球局數，也提到會再跟明星隊教練團溝通。

中職明星賽明星隊、富邦悍將隊總教練陳連宏表示，因為明星隊投手多，總計2場比賽、18局，會讓投手輪流上場，至於潘威倫的狀況，也會再跟獅隊教練團討論。

獅隊投手林子崴上次一軍先發出賽為7月11日對兄弟隊，總計投4局被敲6支安打，包括1發全壘打，失掉3分（2分責失分）、無關勝敗。（編輯：張雅淨）1080724