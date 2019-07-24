周天成拉6連勝 日本羽球公開賽過頭關

（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣羽球一哥周天成，今天在日本羽球公開賽男單首輪，延續上週連勝氣勢，以21比17、21比12輕取世界排名29的南韓好手李東根，順利闖過頭關，拉出近來6連勝。

總獎金75萬美元（約新台幣2350萬元）的日本羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，也是僅次超級1000系列的次頂級賽事。

周天成上週才剛在印尼羽球公開賽連闖5關封王，成為台灣羽壇史上在超級1000系列賽事男單摘冠的第一人，本週他轉戰日本，維持火燙手感，今天他費時43分鐘、以直落二拍落對手，也將連勝紀錄推進至6場。

今天首局開賽雙方一路拉鋸，在7比7平手之後，小天連拿2分取得領先，此後未曾落後，先以21比17拿下。

次局戰況宛如首局翻版，兩人同樣在7比7打平後，又由小天接管比賽，這回他一口氣拉出6比0攻勢，最多取得9分超前，最後以21比12拿下對戰2連勝，同時也是兩人近6度交手，小天所拿下的第5勝。

台灣男雙組合王齊麟與李洋，今天在男雙首輪面對世界排名19的地主選手井上拓斗與金子祐樹，「王李配」以21比16、21比15輕取對手，順利晉級。（編輯：李錫璋）1080724