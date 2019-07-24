選擇新東家 林書豪：快樂打球為首選

（中央社記者黃巧雯台北24日電）美國職籃NBA台裔球星林書豪今天在記者會中暢談過去一年心路歷程，對於選擇新東家，他透露，將考量在球隊角色、文化以及地點，但將優先考慮最能讓他快樂打球的球隊。

林書豪上季加盟亞特蘭大老鷹，季中轉披多倫多暴龍戰袍，暴龍更一舉摘下冠軍，而他坦言，沒預料到自己今年能拿下冠軍，讓他很開心，直言是非常特別的回憶。

不過，林書豪在季後賽階段僅上場27分鐘，表現機會不多，林書豪不諱言，會覺得有點難過，但球隊贏球最重要，他也希望未來有一天能用自己「想像」的方法贏得冠軍。

NBA自由市場7月開市已經超過3週，林書豪動向仍靜悄悄，對於可能沒辦法續留NBA，林書豪坦言，一定會擔心，畢竟從小的目標就是在NBA打球，但即使最後未能如願，他也會很自豪曾在NBA打球。

對於季中選擇加盟暴龍，林書豪透露，當時在考慮下一步的時候，知道自己也可以選擇一個跟在老鷹一樣的角色，或者是賭博性一點，選擇加盟第2名的球隊，儘管曾考量到暴龍後，若表現不佳，恐影響後續在自由市場的身價，但他認為如果不去挑戰，他永遠會感到遺憾或後悔。

談到未來動向，無論是留在NBA或赴其他聯盟打球，林書豪都抱持著開放的態度，這幾天會再與經紀人討論後決定，但他透露，會考量在新球隊角色、文化、地點以及自己是否有發揮空間，但最重要的是能夠讓自己快樂打球。

今年NBA自由球員交易案中，又以暴龍隊隊友雷納德（Kawhi Leonard）選擇加盟洛杉磯快艇讓林書豪最驚訝，林書豪說：「我以為他拿到冠軍後，應該還會留在多倫多，但我也了解他很想回家。」（編輯：李錫璋）1080724